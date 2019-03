Monte Zatta, vasto incendio tra Genova e La Spezia. Oltre 10 ettari di prati andati in fumo

Genova. Nuovo incendio questa mattina e tutt’ora in corso in Provincia di Genova precisamente sul Monte Zatta in Comune di Ne.

Il fronte di fiamme ha superato il chilometro di estensione oltrepassando il confine provinciale verso Spezia. quasi tutto prativo il terreno andato a fuoco, sicuramente almeno, al momento, una decina di ettari.

Sul posto una decina di Volontari del Coordinamento provinciale oltre naturalmente ai Vigili del Fuoco che con il DOS coordinano le operazioni di spegnimento compreso l’intervento dell’elicottero della Regione Liguria e di un Canadair della flotta nazionale.