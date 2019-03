Monte di Portofino. Soccorso Alpino recupera escursionista ferito

Ruta di Camogli. Giornata di interventi per i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria che, oltre ad aver effettuato due operazioni nello spezzino sono intervenuti anche sul monte di Portofino, in provincia di Genova.

La richiesta di aiuto è arrivata intorno alla 1430 con una chiamata alla centrale del Soccorso Alpino Liguria per un intervento in località Batterie. Un ragazzo del 1991 in gita con un gruppo di amici è inciampato procurandosi una distorsione al ginocchio che gli ha impedito di proseguire la passeggiata.

Una volta sul posto, valutato il trauma, i tecnici hanno predisposto il trasporto con barella portantina, insieme ai Volontari di Ruta, lungo il sentiero che da Batterie porta a San Rocco di Camogli, dove c’era l’ambulanza di Ruta ad aspettarlo.