Molassana, incendio in un deposito di materiale edile

I vigili del fuoco di Genova est sono intervenuti ieri sera, in salita Costafredda a Molassana, per l’incendio di un deposito di materiale edile.

Per cause in via di accertamento, alcune tavole di legno insieme a del materiale plastico e della vernice li stoccati, hanno preso fuoco. L’incendio è stato messo sotto controllo in breve tempo senza bisogno di usare liquido schiumogeno.

Al termine della bonifica è stata messa in sicurezza l’area.