Molassana, Fabrizio Barsacchi: “Abbiamo tirato la testa fuori dall’acqua, ora dobbiamo essere bravi a galleggiare”

Genova. Il Molassana, sotto di una rete (Michi , su rigore) con il Rapallo, ribalta la situazione grazie ai goal di Falsini, Minutoli e Romei.

“Grande vittoria, in una partita dove i punti in palio valevano il doppio, uno scontro diretto interpretato nel modo giusto – afferma il ds Fabrizio Barsacchi – sotto di una rete, a causa di un rigore che ci poteva stare, non abbiamo perso la testa, riuscendo a segnare tre reti”.

“E’ la terza partita consecutiva vinta – sottolinea Barsacchi – siamo arrivati ad un punto del campionato, che un mese fa sembrava impensabile… abbiamo tirato la testa fuori dall’acqua, ma ora dobbiamo essere bravi a saper galleggiare…”.

“Davanti abbiamo un calendario difficile – continua Barsacchi – cerchiamo di vivere questo momento con la giusta euforia ma senza rallentare, senza mollare a livello di concentrazione, perchè arrivati a questo punto sarebbe un suicidio rovinare il cammino intrapreso”.

“Domenica prossima ci attende l’ennesimo scontro diretto, in casa del Ventimiglia, che oggi ha perso ad Albenga… sarà una partita complicata, difficile, dovremo essere bravi a prepararla ed interpretarla nei migliori dei modi, però ci arriviamo con dei risultati alle spalle , che ci consentono di viverla nel modo giusto”.