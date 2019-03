Genova. É arrivato stamane alla stazione Piazza Principe di Genova il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, campagna realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. Il convoglio ambientalista sarà in sosta alla stazione della città ligure fino al prossimo 28 marzo.

Un viaggio lungo i binari della Penisola per raccontare la mobilità sostenibile, ridurre l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility, con l’obiettivo di dar voce ai tanti protagonisti (aziende, start up, istituzioni, associazioni e territori), esempi di buone pratiche nella mobilità sostenibile che percorrono già questa strada.

Foto 3 di 3





Stamane è stata inaugurata ufficialmente la tappa ligure, alla presenza di Davide Sabbadin, portavoce del Treno Verde, Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria, Stefano Balleari, vice Sindaco di Genova, Matteo Campora, Assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Daniele Mari, Direttore Produzione Liguria di RFI, Maria Luisa De Petris di Ecopneus, Giovanni Mura e Alberto Scagliola di Enel X, Roccandrea Iascone di Ricrea, Carlo Mannu e Daniela Masseroni di Bosch, e Massimo Scaglione di Movecoin.

Sul Treno Verde, autorità, cittadini, aziende e start up stanno firmando il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani urbani di mobilità sostenibile (Pums): spostarsi con il mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a piedi; riconquistare zone da togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune, puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una mobilità socialmente sostenibile e con zero inquinamento.

A bordo della seconda carrozza-mostra è presente un corner allestito da Bosch, partner del Treno Verde 2019. L’obiettivo della presenza di Bosch a bordo è coinvolgere bambini e ragazzi in attività interattive sul tema della qualità dell’aria, e presentare agli adulti la propria visione della mobilità a zero incidenti, zero stress e zero emissioni. Nel corso dell’incontro mattutino Daniela Masseroni, olimpionica di ginnastica e testimonial del progetto Allenarsi per il Futuro, ha inoltre presentato “Progetto Genova”. Questa iniziativa speciale di Allenarsi per il Futuro è dedicata agli studenti delle scuole limitrofe al Ponte Morandi: l’intento è offrire opportunità di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) tramite l’orientamento e la formazione dei giovani attraverso la metafora dello sport.

L’arrivo del Treno Verde ha anche rappresentato l’occasione per premiare le migliori pratiche sulla mobilità a zero emissioni individuate da FSI e dal comitato regionale di Legambiente. Nel corso della mattinata sono state quindi presentate le buone pratiche sulla mobilità sostenibile attivate in Liguria: da Bam Clicli, che realizza biciclette in bambù a GreenHub, progetto di co-design realizzato da FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Italferr in collaborazione con Sirti e otto start up. E ancora AMT Ferrovia Genova Casella, Cremagliera Granarolo, Navebus e Tuttagenovabiketoschool, realtà genovese di genitori e non che hanno coinvolto le scuole e promosso l’iniziativa, realizzata il 21 marzo. Ma anche Adriana, la “ciclista ignorante” che aggiusta tutti i modelli di biciclette ed esegue tutte le lavorazioni per rimettere in sesto una bici, compreso il montaggio totale, Ecobike courier e l’associazione Bicircolo.

La prima giornata a bordo del convoglio ambientalista prosegue alle ore 16, con l’apertura delle carrozze-mostra al pubblico. Alle ore 17:30 ci sarà sul Lungomare Canepa il flash mob “No allo smog”. La giornata si concluderà a bordo del Treno Verde alle 19, quando avrà inizio l’Aperitreno, un aperitivo durante il quale si parlerà della qualità dell’aria in città e del progetto “Volontari per Natura”.