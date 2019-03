trasporto pubblico

Metropolitana, una nuova notte di stop per manutenzione. Dalle 21,30 di mercoledì alle 5 di giovedì

Per agevolare gli spostamenti dei cittadini, la linea notturna N3 (Principe - Brin) sarà anticipata alle ore 21.15 e sarà in servizio, come di consueto, fino alle ore 5.16

FOTO D' ARCHIVIO