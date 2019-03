Genova. al mattino cielo in prevalenza sereno ovunque. Nel corso del pomeriggio aumento delle nubi alte a partire da ponente, mentre in serata vi sarà anche un aumento delle nubi basse sul centro-levante.

Venti: al mattino deboli da nord, in rinforzo da sud-ovest soprattutto sul Savonese. Marino forte nelle valli interne di Genova e Savona. Mari: al mattino mosso al largo per onda da nord. Dal pomeriggio mosso anche sottocosta per onda da sud-ovest.

Foto 2 di 2



Temperature: In calo.

Costa min: +6°/+9°C, max: +14°/+17°C

Interno min: -2°/+5°C, max: +11/+16°C