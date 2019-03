Genova. Aria più fredda fa ingresso sulla nostra penisola, apportando anche una lieve e rapida instabilità che si manifesterà solo localmente sui settori appenninici. Poche variazioni sulle coste, se non un aumento della nuvolosità nella giornata di oggi, in un contesto termico temporaneamente più fresco. Ecco le previsioni nel dettaglio, per le prossime ore e i prossimi giorni, secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 25 marzo, giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, con qualche addensamento che potrà risultare localmente anche compatto, specie sui versanti marittimi del settore centrale tra Savonese e Genovesato. Saranno comunque presenti schiarite, queste più ampie ai lati regionali. In serata e nottetempo incremento dell’instabilità sui rilievi, con qualche rovescio, più probabile su l’Appennino di levante e sulle Alpi Marittime/Liguri, con quota neve in calo sino a 900-1100 metri. Venti: Da sud-est, da deboli a moderati. Ruotano nuovamente da nord est in serata rinforzando con forti raffiche nottetempo. Mari: Da poco mosso a mosso. Temperature: Minime mattutine stazionarie. Massime in calo. Calo generale dalla serata. Saranno comprese sulla costa tra 8 e 16 gradi, nell’interno tra 3 e 16.

Domani, martedì 26 marzo, venti tesi settentrionali, localmente forti, in particolare su zone esposte del centro-ponente. Cielo e Fenomeni: Rasserenamenti su tutta la regione in mattinata con cielo in prevalenza soleggiato e solcato solo da qualche velatura. Nel pomeriggio assolato ovunque. Venti: Settentrionali moderati o tesi. Localmente forti, specie dal pomeriggio, come da avviso. Mari: Stirato sotto costa, Mosso al largo. Temperature: In calo le minime. In aumento le massime.

Mercoledì 27 marzo giornata stabile e ancora contraddistinta da cielo in prevalenza sereno su tutta la regione. Flussi settentrionali moderati o localmente tesi, specie su centro-ponente. Mare stirato sotto costa, mosso al largo.