Genova. Il vento che in queste ore sta sferzando la nostra regione, dovrebbe arrivare ad un picco questa notte, portando il termometro molto in basso, a sfiorare lo zero termico anche a quote relativamente basse.

Questa è la previsione di Arpal per le prossime ore: dopo la libecciata che tra ieri e oggi ha spazzato il cielo su Genova, in serata il vento dovrebbe ‘girare’, arrivando da nord, aprendo le porte ad un fronte freddo in arrivo dal continente.

In mattinata si sono registrati venti sui 75/80 kh sui monti dietro la costa: domani le minime in città sfioreranno i 6 gradi, mentre nelle vallate si arriverà anche a zero.

Il colpo di coda dell’inverno? Presto per dirlo, sicuramente una brusca inversione di tendenza rispetto alle temperature già primaverili degli ultimi giorni. Da domani il termometro dovrebbe tornare lentamente a salire, salvo ulteriori novità.

La classica gelata, quindi, di fine inverno, quella più pericolosa per chi in giardino e nell’orto, ha già iniziato le semine oppure sta aspettando gli ultimi raccolti invernali. Le temperature di questa notte consigliano, per chi può, di coprire il copribile, mettendo al sicuro i semenzai e le piante appena potate.