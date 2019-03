Genova. Ancora alta pressione sull’Europa centro occidentale e ancora bel tempo sulla Liguria. Ecco le previsioni meteo di Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, giovedì 28 marzo, ancora attenzione ai venti, tra moderati e forti da nord nord est soprattutto sul centro ponente, in calo dal pomeriggio. Sereno per tutto l’arco della giornata. Temperature: minime in calo sul fondovalle più riparati; massime in recupero sulla costa di qualche punto. Saranno comprese sulla costa tra 2 e 20 gradi, nell’interno tra -4 e 16.

Domani, venerdì 29 marzo, ancora sereno. Durante la ore pomeridiane blanda attività cumuliforme sui rilievi. Venti: persistono settentrionali, al più moderati/tesi; in calo nel pomeriggio Mari: poco mosso sotto costa, mosso al largo. Temperature: Stazionarie.

Sabato 30 marzo ancora una giornata soleggiata ma con transito di velature. Qualche cumulo sui monti.