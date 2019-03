Genova. Correnti umide interesseranno la nostra regione fino a domenica; apporteranno nubi sparse, ma senza la minaccia di precipitazioni. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, venerdì 1 marzo, al mattino nubi basse lungo la fascia costiera, sul mare e lungo i rilievi retrostanti; non si esclude qualche pioviggine o sgocciolio in corrispondenza degli annuvolamenti più compatti; tempo più soleggiato sui versanti padani e le Alpi Liguri. Nel pomeriggio bel tempo nelle aree interne e sui versanti padani, graduale rarefazione della nuvolosità lungo le coste fino ad avere cielo sereno ovunque in serata. Venti deboli da sud, Deboli meridionali, tendenti a divenire settentrionali in giornata nelle zone interne, mare generalmente poco mosso. Temperature in aumento le massime sui versanti padani, minime stazionarie, comprese sulla costa tra 9 e 16 gradi, nell’interno tra 2 e 18.

Domani, sabato 2 marzo, passaggio di nubi medio-alte nel corso della giornata con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato Successive schiarite e cielo sereno ovunque in serata. Venti deboli settentrionali al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: pressoché stazionarie o in lieve calo nei valori massimi nelle zone interne.

Domenica 3 marzo tornano le nubi basse sotto costa specie sul settore centro-orientale della regione. Cielo velato altrove. Clima mite.