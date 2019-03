Genova. Si allontana verso est la depressione, consentendo un generale miglioramento del tempo. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 18 marzo, al mattino nubi sparse, in particolare sul centro-est regionale. Qualche debole e locale precipitazione sarà ancora possibile a levante, più probabile nelle ore antelucane e nelle zone interne, quando gli addensamenti risulteranno ancora consistenti. Maggiori schiarite saranno presenti invece sull’Imperiese. Nel pomeriggio generale miglioramento, con belle aperture in progressione da ovest verso est. Venti: Inizialmente da sud est. Ruotano dai quadranti settentrionali in giornata, rinforzando sino a moderati o localmente tesi in serata. Mari: Generalmente mosso Temperature: Stazionarie le minime, od in locale lieve calo. In aumento i valori massimi. Saranno comprese sulla costa tra 10 e 17, nell’interno tra 3 e 13 gradi.

Domani, martedì 19 marzo, giornata caratterizzata da nubi sparse in transito su tutta la regione, generalmente di tipo medio alto, ma con ampie schiarite. Venti: Settentrionali moderati. Mari: Mosso. Tendente a poco mosso sotto costa in giornata. Temperature: Stazionarie.

Mercoledì 20 marzo cielo in prevalenza soleggiato su tutta la regione.