Genova. Continue scorribande atlantiche movimentano il tempo in Europa. Uno di questi fronti ci interesserà durante la giornata di giovedì. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, mercoledì 6 marzo, nubi compatte al mattino tra Genova e Savona mentre altrove la nuvolosità risulterà più irregolare con anche ampie schiarite soprattutto sull’imperiese. Dal pomeriggio ulteriore incremento delle nubi e in serata primi deboli piogge su savonese orientale, genovese e spezzino. Venti moderati da scirocco con locali rinforzi in serata. tendenti a nord est sull’imperiese. Mare mosso e disordinato per onda da sud est. Temperature in diminuzione le massime a causa della copertura nuvolosa: saranno comprese sulla costa tra 7 e 15 gradi, nell’interno tra -1 e 12.

Domani, giovedì 7 marzo, molto nuvoloso al mattino su tutta la Liguria con piogge di debole intensità su savonese e imperiese, dei rovesci interesseranno il genovesato, tende già a schiarire da ovest dalla tarda mattinata. Dal pomeriggio schiarite sempre più ampie su imperiese e parte del savonese mentre dei rovesci continueranno ad insistere su genovesato e spezzino prediligendo maggiormente la Val Fontanabuona e l’alta val d’Aveto. Cessazione dei fenomeni ovunque in serata. Venti tesi e forti da sud est al mattino, in rotazione da sud ovest con raffiche fino a burrasca sul golfo. Mare molto mosso tendente ad agitato in giornata per onda formata da sud ovest. Temperature in calo deciso le massime, specie sulla costa.

Venerdì 8 marzo tipico tempo atlantico con passaggio di nubi alternate ad ampie schiarite e vento forte soprattutto sul golfo, levante ligure e imperiese.