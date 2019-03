Genova. Giornata ancora di bel tempo quella di oggi, 14 marzo, con cielo sereno al mattino, mentre, dal pomeriggio i previsori del Limet, il Centro meteo ligure, annunciano un transito di velature da Nord a Sud senza conseguenze.

I venti saranno da Nord al mattino in rotazione da Sud Ovest dal primo pomeriggio, attenzione però a domani, perché è probabile l’arrivo di venti di burrasca da Sud Ovest con mare molto mosso o quasi agitato soprattutto sul Levante. Oggi invece i mari saranno mosso al largo e a Levante, tra poco mosso e mosso sottocosta sul centro Ponente. con moto ondoso in aumento dalla sera.

Le temperature minime oscillano tra i +7 e i +10° C sulla costa, tra i +2 e i +6° C nell’interno. In aumento le massime, sulla costa tra +14° e +17° C. Nell’interno tra +10 e +12°C.