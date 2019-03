Genova. Alta pressione in progressivo cedimento in area mediterranea. Tempo ancora stabile e soleggiato domani, qualche nube alta all’inizio della prossima settimana, in un contesto sempre asciutto e piuttosto mite. Cambio di registro atteso dalla giornata di mercoledì. Ecco le previsioni nel dettaglio secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, domenica 31 marzo, bel tempo su tutta la regione. In serata nubi alte in arrivo da ovest. Venti: Deboli, a regime di brezza, dai quadranti meridionali. Ruoteranno a nord in serata. Mari: Calmi o quasi calmi ovunque. Moto ondoso in lieve aumento in serata a partire da ponente. Temperature: Pressoché stazionarie comprese sulla costa tra 8 e 18 gradi, nell’interno tra -3 e 19.

Domani, lunedì 1 aprile, nubi alte sulla Liguria, conferiranno al cielo un colore biancastro. Venti: Moderati da nord al sul settore centro-occidentale, deboli altrove. Mari per lo più poco mossi, fino a mossi a largo. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi costieri.

Martedì 2 aprile nubi alte protagoniste, ma tempo asciutto. Comparsa delle prime nubi basse in serata. Residua ventilazione settentrionale al mattino tra savonese e genovese, nel pomeriggio ruoterà a sud ovunque. Mari generalmente poco mossi. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione.