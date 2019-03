Meeting nazionale a Candia Canavese: Sampierdarenesi e Speranza Pra’ in grande spolvero

Genova. Le società liguri realizzano uno straordinario pieno di medaglie a Candia Canavese in occasione del Meeting Nazionale Giovanile e Master.

La Canottieri Sampierdarenesi conquista l’oro con Christian Sella e Lorenzo Serafino nel singolo 7,20 Cadetti, con il doppio misto Ragazzi (Michele Maspero, Ilaria Cespi), con il 4 di coppia Ragazzi misto (Viviana Graci, Alessio Vitiello, Ottavia Calvi, Diego Fontanella), con il 4 senza Ragazzi (Luca Carrozzino, Simone Galtieri, Riccardo Corsinovi, Martino Cappagli), con Giada Bucci (singolo 7,20 Allievi C), con il doppio Allievi C di Tommaso Anfosso e Morgan Guidi Colombi, con il doppio Allievi B2 (Campestre, Jacopo Cappagli). Piazza d’onore per il 2 senza Ragazzi (Alice Mancuso, Angelica Frago), il doppio misto Ragazzi (Irene Nizzi, Alessio Vitiello), il doppio misto Junior (Alessia Graci, Alessio Liotta), Jacopo Cappagli nel singolo 7,20 Allievi B2, il 4 di coppia Ragazzi misto (Raissa Scionico, Gaia Grimaldi, Simone Sanna, Matteo Battistini), il 4 senza Ragazzi (Alice Mancuso, Angelica Drago, Ilaria Cespi, Viviana Graci) e Danilo Dominici (singolo Allievi C). Terzi il doppio Cadetti con Francesco Graffione e Fabrizio Rasore, il doppio Cadetti di Mattia Martucci e Lorenzo Reasso, il doppio Cadetti di Gabriele Cimatti e Giovanni Franconeri, il 4 di coppia Allievi C (Morgan Guidi Colombi, Tommaso Anfosso, Luca Loccisano, Danilo Dominici), il doppio misto Junior (Simone Goglio, Veronica Germano), Samuele Campestre (singolo 7,20 Allievi B2), il 4 con Ragazzi (Simone Sanna, Diego Fontanella, Matteo Battistini, Michele Maspero, tim. Raissa Scionico) , Luca Loccisano (singolo Allievi C), Elisa Pecorella (7,20 Allieve C), Federico Simoncelli (7,20 Allievi B1) e Irene Dominici (7,20 Allieve B1).

Per lo Speranza Pra’ i successi di Davide Campanini (doppietta 7,20 Allievi C e singolo Allievi C), dei doppi Ragazzi (Filippo Brena/Marco Cullari e Emanuele Rocchi/Davide Zini) l’argento con Lucia Cambiaso (7,20 Allieve B2), il doppio Cadetti (Sebastian Brusutti, Lorenzo Iaia), il 4 di coppia Ragazzi (Brena, Rocchi, Cullari, Zini) e il doppio Allieve B2 (Lucia Cambiaso, Alice Mantero), i bronzi di Matteo Budicin e Matteo Fenu nel singolo 7,20 Cadetti, del doppio Ragazzi (Luigi Bozzano, Gabriele Ferrari), di Alice Mantero (7,20 Allieve B2), Gabriele Ferrari e Luigi Bozzano (singolo Ragazzi).

La Canottieri Santo Stefano al Mare firma l’oro con il doppio e il 2 senza Cadetti (sempre con Piero Campeggio, Matteo Pansieri), con Arianna Ramella nel 7,20 Allievi B2 (bronzo nel singolo), l’argento con il doppio Cadetti (Manuel Garibaldi, Giampaolo Marvaldi), il bronzo con Isabella Roa (singolo 7,20 Allievi C), Ludovico Campeggio (singolo Ragazzi) e Ginevra Roa (7,20 Allieve B1)

Nuovo successo per la Sportiva Murcarolo nel doppio Ragazzi con Giovanni Melegari e Andrea Licatalosi. Oro anche per Tommaso Cerruti nel singolo Junior, bronzo per Alessandro Traversone nel singolo Junior e per Guglielmo Melegari nel singolo Cadetti. Licatalosi vincerà anche nel doppio Junior con Manigrasso (Tritium)

Per il Rowing Club Genovese la leadership di Nicolò Rossi (7,20 Allievi B1) e Martina Sotgia nel doppio Ragazze (misto Amici Fume), l’argento di Gabriele Lojacono nel singolo 7,20 Allievi C e del doppio Allievi C (Edoardo Barabino, Lojacono), bronzo per Nicolò Rossi (singolo 7,20 Allievi B1), Lodovico Treccani (nel singolo e nel 7,20 Allievi B2).

Bene anche la Canottieri Sanremo con l’affermazione di Simone Zaffanelli (singolo 7,20 Allievi B2), secondo posto di Nicholas Van Kleef ( nel 7,20 Allievi C, bronzo nel singolo), Roberto Strazzulla (singolo 7,20 Allievi B2), della master Gaia Garello (anche nel doppio con Arianna Cioni), del doppio Master Buquicchio-Fiore e del doppio Strazzulla-Zaffanelli. Terzo Carlo Alberto Strazzulla nel singolo 7,20 Allievi B2.

Elpis Genova d’oro nel 4 senza Cadetti con Giorgio Cogliolo, Alessandro Gromi, Filippo De Sena e Matteo Silvatici (argento nel singolo). Terzo posto per il doppio Cadetti di Alessandro Tintis e Federico Morbelli, per i singolisti Cadetti De Sena, Raffetti e Cogliolo.

Soddisfacente trasferta anche per l’Argus con l’argento di Leonardo d’Andrea (singolo 7,20 Allievi B2) e del doppio Ragazzi (Kristian Martin, Davide Norero), il bronzo di Stefano Vinci e Lisa Maccaferri (doppio Ragazzi misto).

Sul podio anche il misto Sanremo-Santo Stefano al Mare (Ardissone, Bongiovanni, Crespi, Cioni) nel 4 di coppia Master B, Buquicchio (Sanremo) nell’otto Master C.