Genova. Pesantissime ripercussioni sul traffico a causa del maxi rogo che da questa notte ha coinvolto le colline sopra Cogoleto. In particolare tra Varazze e Cogoleto il traffico risulta bloccato con almeno 3 chilometri di coda.

Code anche da Arenzano (uscita obbligatoria) per rientrare a Varazze a causa della presenza di mezzi pesanti.

Chi è in viaggio in direzione di Ventimiglia provenienti da Milano, si consiglia di utilizzare A26 dei Trafori in direzione di Gravellona Toce, la A21 Torino-Piacenza verso Torino e la A6 Torino-Savona.