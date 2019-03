Marassi, ruba nelle auto in sosta in viale Ansaldo: arrestato

Genova. E’ stato sorpreso dai poliziotti, arrivati su segnalazione di un residente, mentre rubava all’interno di alcune auto in sosta in viale Ansaldo, nel quartiere di Marassi.

Per questo un 22enne peruviano è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato, denunciandolo altresì per il porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L Al momento del controllo, il ladro aveva ancora con sé un cappellino rubato nell’auto, che è stato restituito al legittimo proprietario. Sequestrati, invece, un paio di forbici in metallo, una tessera sanitaria intestata ad una terza persona e denunciata come smarrita dalla proprietaria, nonché una carta PostPay.

Il giovane, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed irregolare in Italia, è stato arrestato.