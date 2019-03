Mahmood, oggi alla Feltrinelli di Genova il firmacopie con i fan

Genova. La sua “Soldi” – già disco di platino – risuona ancora in testa e soprattutto sulle radio e su Spotify (disco italiano più ascoltato di sempre, sulla piattaforma streaming) segno che le polemiche surreali seguite alla vittoria del festival di Sanremo sono ormai cosa passata. Oggi Mahmood ha un album da presentare e un futuro tour.

Quindi alle 16 sarà alla Feltrinelli di via Ceccardi a Genova per firmare le copie del suo nuovo album, “Gioventù bruciata”, e incontrare i fan. Dopo il firmacopie partenza rapida in direzione Sanremo per partecipare alla terza puntata di Sanremo Young.

Nei prossimi mesi Mahmood sarà il rappresentante per l’Italia all’Eurovision contest che quest’anno si svolgerà in Israele.