Lupo ferito sulle sponde del Trebbia, forestale e associazioni al lavoro per salvarlo

Genova. Alcuni cittadini hanno segnalato un lupo ferito nell’alveo del Trebbia, vicino al campo sportivo comunale di Gorreto, nell’entroterra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Forestale di Montebruno e della Stazione Carabinieri di Rovegno.

L’animale è cosciente ma impossibilitato a muoversi, ha gravi ferite alle zampe posteriori e presumibilmente anche alla colonna vertebrale.

Sul posto stanno intervenendo anche la vigilanza faunistica regionale e l’Enpa per soccorrere l’animale e trasportarlo in struttura idonea per le prime cure.