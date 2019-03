Lungomare Canepa, passeggiata con mascherina per dire basta a rumore e inquinamento

Genova. Una passeggiata in lungomare Canepa per chiedere di poter vivere senza essere ostaggio di rumori e smog. Lo hanno organizzato per oggi i cittadini del comitato Lungomare Canepa, che si sono dati appuntamento alle 10e30 del mattino in via Pietro Chiesa.

“Un flash mob del ponente all’aria aperta – spiega Silvia Giardella, presidente del comitato – armati di mascherine, perché è così che si deve camminare, in questo quartiere, anche se i marciapiedi sono rinnovati”.

I cittadini chiedono, nel breve periodo, l’installazione di centraline che monitorino la qualità dell’aria (i lenzuoli bianchi stesi, rudimentale strumento di misurazione, sono marrone scuro ormai) e sul medio e lungo periodo che si realizzi una galleria fonoassorbente per limitare gli effetti del traffico.

Proprio questo tema sarà affrontato il 21 marzo in una commissione del municipio centro ovest.