Lungomare Canepa, maxi tamponamento. Sette feriti: allarme praticabilità per mezzi di soccorso

Genova. Una serie di tamponamenti a catena ha bloccato per diverse decine di minuti la corsia direzione levante di Lungomare Canepa questo pomeriggio.

Non si registrano, per fortuna, feriti gravi: sette persone sono state trasportate in codice giallo al Villa Scassi e al Galliera.

Tanti i disagi per chi viaggiava in direzione centro. Ma a destare preoccupazione è la prova ‘sperimentale’ sulla ‘praticabilità’ della strada per i mezzi di soccorso: con l’incidente di oggi si è visto come le ambulanze dovessero fare un lunghissimo giro per aggirare il blocco, non essendoci ‘uscite’ sulle altre strade limitrofe.

Una situazione che si unisce alle tante criticità portate dal rifacimento della “Gronda a mare” in questi mesi, criticità che, nonostante le denunce dei cittadini, sono ancora irrisolte.