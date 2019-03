L’ultimatum della fondazione Labò al Comune: “Abbiamo salvato la Lanterna, ora basta sfruttare il volontariato”

Genova. “Abbiamo salvato il monumento, abbiamo contribuito a trovare sponsor che lo hanno rilanciato, abbiamo accompagnato la sua rinascita e lo abbiamo gestito come se fosse nostro, adesso bisogna che le cose cambino, non si può andare avanti grazie al volontariato”. Andrea De Caro, portavoce dei Giovani urbanisti – Fondazione Labò e promotore dell’associazione Amici della Lanterna, ma anche figlio dell’ultimo guardiano del faro genovese, parla chiaro all’indirizzo della pubblica amministrazione.

“Dopo cinque anni abbiamo più che duplicato i visitatori, oggi 20 mila all’anno, abbiamo messo insieme una rete di 50 realtà che supportano la Lanterna, abbiamo trovato i fondi per migliorare il sistema energitico abbattendo i costi del 70% – spiega De Caro, elencando solo alcuni dei risultati raggiunti – abbiamo dotato il faro del wifi e di una app, abbiamo coinvolto associazioni e cittadini per creare un calendario di appuntamenti ricchissimo, ora ci sarà il restauro dello stemma grazie a uno sponsor, e abbiamo i fondi del ministero in arrivo e quelli della compagnia di San Paolo, che permetteranno altre novità importanti”.

Ma non basta. “Un museo non si può basare sull’opera di volontariato – spiega De Caro, sottolineando che se le cose non cambieranno non si esclude un passo indietro da parte della fondazione Labò – serve un’organizzazione strutturata, con personale dipendente e un budget certo, magari attraverso la pubblicazione di un bando ad hoc”.

Da parte del Comune di Genova, recentemente, alcuni passi in direzione della riscoperta del monumento: la cartellonistica stradale e un bus navetta per i turisti. “Tutto molto positivo – continua De Caro – ma adesso serve una vera svolta, il nostro ruolo era quello di salvare la Lanterna, e lo abbiamo fatto, non di portare avanti l’ordinaria amministrazione senza costi per il pubblico”.