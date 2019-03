Lotto 10, posizionato all’alba il raddoppio della rampa di Cornigliano: aprirà a fine mese

Genova. L’annuncio lo ha dato questa mattina il vicesindaco del Comune di Genova Stefano Balleari: alle 5.38 l’impalcato, lungo settanta metri e pesante 270 tonnellate è stato posizionato accanto alla rampa già esistente. “Un grande lavoro” ha commentato Balleari.

Era una fase delicata per il sollevamento e le dimensioni come avevano spiegato i tecnici di sviluppo Genova e il cantiere terrà comunque via Siffredi chiusa fino all’alba di domani.

Ma il grosso è stato fatto: ora mancano, asfalto, segnaletica e barriere protettive. Infine il collaudo. Per fine marzo, ribadiscono da Tursi il raddoppio del collegamento tra A10 e Guido Rossa sarà inaugurato.

Ricordiamo intanto i divieti che a causa del cantiere, permangono per tutta la giornata di oggi, come da ordinanza:

nelle sotto elencate vie sono stabilite le seguenti prescrizioni:

■ Via Siffredi – tratto compreso tra Via Massaia e Via dell’Acciaio:

• divieto di circolazione, pedoni compresi, fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere.

■ Via Siffredi – tratto compreso tra lo sbocco di Via dell’Acciaio e la rotatoria a levante di Via Albareto:

• per la direttrice ponente/levante – divieto di circolazione, fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere;

• per la direttrice di marcia levante/ponente – senso unico di marcia su percorso delimitato.

■ Via dell’Acciaio

• obbligo di svolta a destra all’intersezione con Via Siffredi.

■ Via Erzelli

• divieto di circolazione veicolare all’intersezione con Via Siffredi e Via Pionieri e Aviatori d’Italia.

■ VIA TONALE (dalle ore 08:00 del 01.03.2019 alle ore 12:00 del 05.03.2019) 100 ore

• divieto di circolazione nel tratto compreso tra la scaletta pedonale di collegamento con Via Erzelli e Via Siffredi;

• divieto fermata veicolare, eccetto i veicoli di soccorso, nello slargo/tornante ubicato in corrispondenza della scaletta pedonale di collegamento con Via Erzelli.

■ Via della Superba

• transito consentito alla generalità dell’utenza nel tratto compreso tra Via Pionieri e Aviatori d’Italia e la Rotatoria d’Acri.

■ Via Guido Rossa

• obbligo di svolta a destra all’ intersezione con Piazza Savio per i veicoli provenienti dalla carreggiata direzione ponente

■ Via Pionieri e aviatori d’Italia

• divieto di circolazione nel tratto compreso tra Via Siffredi e l’immissione nel flusso veicolare proveniente da Via Melen e diretto alla zona aeroportuale

• limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra la rotatoria Castruccio e la Via della Superba.

■ Piazza Savio

• obbligo di svolta a sinistra verso Via Guido Rossa per i veicoli provenienti da Via Cornigliano con direzione ponente

■ In tale fascia oraria il percorso dei mezzi di pubblico trasporto urbano di scavalcamento del tratto stradale interdetto al transito veicolare viene dirottato sui seguenti itinerari:

• direzione levante-ponente: Piazza Savio, Via Guido Rossa, Rotatoria “Acri”, Via della Superba, Rotatoria “Castruccio”, Via Pionieri e Aviatori d’Italia, Via Melen, Rotatoria “Albareto”

• direzione ponente-levante: Via Albareto, Via Pionieri e Aviatori d’Italia, Rotatoria “Castruccio”, Via della Superba, Rotatoria “Acri”, Via Guido Rossa, Piazza Savio.

● Sono temporaneamente sospese le fermate dei mezzi di pubblico trasporto urbano nel tratto stradale interessato dalla chiusura al transito.