Leonardo e Rina stringono un accordo per sviluppare soluzioni per il monitoraggio delle infrastrutture critiche

Roma. Leonardo e Rina, azienda di certificazione e servizi a supporto dell’ingegneria leader a livello mondiale, hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) per avviare una partnership nell’ambito del monitoraggio strutturale delle infrastrutture critiche, facendo leva sulle rispettive competenze e tecnologie sviluppate nei settori di riferimento.

L’accordo si pone l’obiettivo di creare sinergie tra Leonardo e Rina per sviluppare congiuntamente proposte tecnologiche operative in ambito sia nazionale che internazionale. Leonardo, tramite la Divisione Cyber Security e le joint ventures Telespazio e e-Geos, e Rina concorderanno in modo congiunto ogni singola opportunità di business, definendo, di volta in volta, il miglior modello di cooperazione, sulla base della specifica opportunità da perseguire e delle eventuali indicazioni da parte dello specifico potenziale cliente. In termini tecnologici e di capacita operative, Leonardo contribuisce allo sviluppo della partnership con la propria capacità di dispiegare sistemi di monitoraggio e controllo complessi, che includono sensori, reti di comunicazioni sicure, sale operative, cyber protection, data center, unitamente alla profonda capacità di analisi dei dati, oltre a soluzioni di immagini veicolate tramite Telespazio e eGeos, attive nei servizi satellitari di osservazione e di monitoraggio della terra anche a supporto di misure interferometriche.

Rina contribuisce all’accordo grazie alla componente di know how di sintesi e applicabilità operativa, inteso come analisi strutturale delle opere, architettura di sistema, tipologia e posizionamento dei sensori e di elaborazione di piani di manutenzione adeguati.