Lavoro, Vernazza Autogru cerca 30 gruisti per nuova sede. Requisito il possesso di patente C

Genova. Trenta nuovi posti di lavoro, tra gruisti, conduttori di piattaforme aeree e autisti di mezzi pesanti. Lo ha comunicato Vernazza Autogru, l’azienda genovese leader nel settore, nell’ambito della sua ‘espansione’ prevista con l’acquisto degli spazi di ex Tirreno Power di Savona.

Tra la metà di aprile e il mese di ottobre si svolgeranno tre corsi di formazione per addetti alla conduzione di autogru e alla conduzione di piattaforme aeree. I corsi, a numero chiuso (12 persone ciascuno), saranno completamente gratuiti e dedicati esclusivamente a persone in attesa di occupazione e in possesso di patente C o superiore. Saranno articolati su 160 ore di frequenza (8 ore giornaliere) suddivise in 80 ore di teoria, tenute nella sede aziendale di Genova Campi, e 80 ore di pratica nella sede di Savona.

Al termine del corso verranno rilasciati attestati di abilitazione in linea con le norme previste dall’Accordo Stato Regioni del febbraio 2012. Il 50% dei candidati ritenuti idonei sarà inserito nell’ulteriore programma formativo “on the job” di tre mesi. I neo-abilitati inizieranno a lavorare ogni giorno affiancati da operatori più esperti. Al termine di questo percorso è prevista la stabilizzazione lavorativa in Vernazza Autogru.

Gli interessati – sia chi ha già esperienza nel mestiere, sia i disoccupati interessati alla formazione – possono presentare il curriculum presso la sede aziendale di Genova Campi (zona Ikea) o inviarla per posta elettronica all’indirizzo personale@vernazzautogru.it oppure al numero di fax 010-9101227.