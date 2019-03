Lavori per il nodo di San Benigno, da giovedì pedoni off limits tra via Di Francia e la stazione sul lato monte

Genova. Informazioni di viabilità legate a uno dei principali cantieri in città.

Nella notte di giovedì 7 marzo (dalle ore 22 alle 5 del mattino) – salvo impedimenti dovuti ad avverse condizioni meteorologiche – riprenderanno gli interventi sul nodo di San Benigno. La circolazione veicolare sulla rampa che congiunge la strada Sopraelevata Aldo Moro a via di Francia sarà dunque interdetta.

Dalla stessa data e per circa 12 mesi rimarrà inoltre inibito il percorso pedonale sul lato monte della via di Francia tra il civ. 55 e l’impianto semaforico limitrofo alla stazione ferroviaria; ciò per consentire la costruzione delle pile relative al prolungamento della Strada sopraelevata Aldo Moro.