Lagaccio, incendio in una carrozzeria di via Ventotene

Genova. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Ventotene per fuoriuscita fumo da una carrozzeria. L’incendio si era generato nella coibentazione della camera forno di verniciatura.

Il pronto intervento ha permesso di mettere subito l’incendio sotto controllo.

Gli operai all’interno si sono messi in salvo uscendo e nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato. Limitati i danni