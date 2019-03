Recco. La Tossini Pro Recco Rugby prosegue il suo straordinario girone di ritorno superando anche la capolista Lyons, caduta all’Androne con il punteggio di 20-7 al termine di una partita dominata dai padroni di casa, che hanno mostrato di aver preparato e affrontato l’incontro alla perfezione.

Così, dopo Cus Torino, ASR Milano ed Accademia, un’altra grande del girone 1 è stata costretta a cedere davanti agli Squali, traditi solamente, nella seconda parte del campionato, dalla brutta prestazione contro il Cus Genova alla seconda giornata.

“Non posso che essere felice – sorride ancora emozionato coach Callum McLean -. Prima di tutto per i ragazzi che, anche nelle ultime tre settimane di pausa del campionato, si sono allenati benissimo ed hanno preparato perfettamente la partita di oggi. Da adesso in avanti dovremo affrontare le squadre che in classifica hanno circa i nostri stessi punti o sono più indietro di noi e questo ci apre un’ulteriore sfida: quella della continuità. Le vittorie sulle grandi ci hanno dato tanta fiducia in noi stessi, ci hanno dimostrato che sappiamo giocare bene e mettere in pratica piani di gioco efficaci e ora dobbiamo anche dimostrare di essere capaci di portare avanti e mantenere tutto questo fino alla fine del campionato”.

In un pomeriggio dove tutta la squadra ha mostrato qualità, grinta ed efficacia, hanno brillato in particolare le fasi statiche, con un pacchetto di mischia che ha messo sotto i pesanti e forti piacentini e delle rimesse laterali precise, che hanno assicurato agli Squali tanti palloni da giocare. Dai primi otto uomini arriva il man of the match, il flanker torinese Mirko Monfrino, giocatore di grande continuità, instancabile placcatore e portatore di palla e autore di una partita davvero splendida.

L’allenatore del pacchetto di mischia è Davide Noto, che centellina la sua presenza in campo ma sta facendo un enorme lavoro come coach degli avanti. Noto conferma quanto detto da McLean: “Abbiamo preparato benissimo la partita, ci abbiamo messo grinta e voglia e si è rivista una Pro Recco vecchio stile, come quella di quando all’Androne non passava nessuno. Continuiamo ad andare avanti una partita dopo l’altra e cercheremo di vincerle tutte”.

Per i biancocelesti sono andati in meta Marco Monfrino e Stefano Romano, entrambi su azioni corali ed individuali di grande qualità. Capitan Agniel, autore anche domenica di una prestazione di altissimo livello, ha completato il punteggio con due trasformazioni e due calci di punizione.

I Lyons, alla seconda sconfitta stagionale e consecutiva, hanno già messo al sicuro da tempo l’accesso alle semifinali grazie ad una striscia di dodici vittorie conseguite prima di incappare nei campi di Cus Torino e Recco ma, non per questo, sono arrivati in Liguria per una gita al mare: squadra pesante ed efficace, i bianconeri sono rimasti imbrigliati fin dall’inizio nel preciso gioco avversario e sono stati messi in grande difficoltà anche dall’inferiorità in mischia e da una resa quasi disastrosa delle rimesse laterali.

Domenica 31 marzo all’Androne arriva il Biella, neopromossa data quasi per spacciata nel girone d’andata ma capace di risollevarsi clamorosamente grazie a vittorie pesanti, ultima delle quali proprio oggi contro il Cus Genova.

La domenica ovale non è stata altrettanto felice per la squadra Cadetta, sconfitta nettamente per 51-14 sul campo del Cuneo Pedona nel primo turno dei playoff di Serie C2. Il prossimo impegno degli Squalotti sarà contro gli spezzini del Golfo dei Poeti, ospiti al Carlo Androne domenica con inizio anticipato alle ore 11,30.

Il tabellino:

Tossini Pro Recco Rugby – Rugby Lyons 20-7 (p.t. 20-0) (punti 4-0)

Tossini Pro Recco: Gaggero, Ma. Monfrino, A. Panetti, Becerra (s.t. 3° Torchia), M. Panetti (s.t. 30° L. Romano), Agniel (cap.), S. Romano (s.t. 30° L. Tagliavini), Leung Way, Mi. Monfrino, Ciotoli, Metaliaj (s.t. 11° Nese), Chtaibi (s.t. 3° Barisone, 30° Canoppia), Corbetta (s.t. 11° Actis), Bedocchi (s.t. 11° Noto), Avignone. All. McLean.

Lyons Piacenza: G. Via, Boreri (s.t. 21° A. Via), Della Ragione, Subacchi, Bruno (cap.) (s.t. 3° Arrigo), Guillomot, Efori (s.t. 11° Gherardi), Masselli, Bedini (s.t. 24° Tarantini), Bance, Pedrazzani, Lekic (s.t. 33° Grassi), Rapone (s.t. 26° Borghi), Canderle, Potgieter (s.t. 18° Grassotti). All. Solari – Baracchi.

Arbitro: Palladino. Assistenti: Giovanelli e Kamili.

Marcature: p.t. 5° cp Agniel (3-0), 15° m Marco Monfrino tr Agniel (10-0), 25° m Stefano Romano tr Agniel (17-0), 30° cp Agniel (20-0); s.t. 17° m Rapone tr Guillomot (20-7).

Cartellini gialli: p.t. 30° Lekic (L); s.t. 13° Canderle (L).

Calciatori: Agniel (R) 4/6; Guillomot (L) 1/1.