Recco. La Pro Recco torna con 3 punti dalla trasferta di Firenze, dov’era ospite della Rari Nantes Florentia: 9-18 il punteggio alla Nannini nella 22ª giornata di campionato.

Due tempi a testa per Tempesti, in porta nei primi sedici minuti, e Bijac; quattro gol per Velotto, il miglior marcatore della squadra allenata da Rudic.

Apre le marcature Ivovic, poi c’è la rete di Velotto. La Florentia si sblocca con Bini, ma poi deve incassare un tris ospite ad opera di Filipovic, Figari e Francesco Di Fulvio.

Il secondo tempo si rivelerà il più equilibrato. I campioni d’Italia chiudono un 5-0 di break con i gol di Velotto ed Echenique; i toscani trovano la rete con Andrea Di Fulvio. Poi va a bersaglio Figari, quindi due reti ravvicinate dei toscani con Eskert e Coppoli. A metà gara si arriva sul 4-9 con il centro di Molina Rios.

Terza frazione di gioco ed è ancora Pro Recco a segno a ripetizione con Velotto, Echenique, Francesco Di Fulvio, Figari e Molina Rios; reti intervallate dal gol di Eskert per il temporaneo 5-12. Il tempo si chiude sul 7-14 grazie alle segnature di Turchini e Razzi.

I biancocelesti si aggiudicano anche il quarto tempo. A Renzuto Iodice risponde Eskert, poi colpiscono Aicardi ed ancora Renzuto Iodice. Nel frattempo Maurizi para un rigore a Di Fulvio. Infine, ancora una rete per parte, ad opera di Andrea Di Fulvio e Velotto.

La Pro Recco tornerà in vasca mercoledì 27 marzo: a Bucarest turno di Champions League contro la Steaua.

Il tabellino:

Rari Nantes Florentia – Pro Recco 9-18

(Parziali: 1-5, 3-4, 3-5, 2-4)

Rari Nantes Florentia: Cicali, Generini, Eskert 3, Coppoli 1, F. Turchini 1, Bini 1, Sordini, Dani, Razzi 1, Tomasic, Astarita, A. Di Fulvio 2, Maurizi. All. Tofani

Pro Recco: Tempesti, F. Di Fulvio 2, Bodegas, Bukic, Molina 2, Velotto 4, Aicardi 1, Echenique 2, Figari 3, F. Filipovic 1, A. Ivovic 1, Renzuto 2, Bijac. All. Rudic

Arbitri: Collantoni e Guarracino

Note. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Florentia 0 su 6, Pro Recco 4 su 6 più 1 rigore fallito.