La marea fucsia di Non una di meno sfila a Verona: da Genova in piazza anche la Cgil

Verona. Almeno ventimila persone – secondo le prime stime – stanno sfilando questo pomeriggio a Verona per protestare contro il congresso mondiale delle famiglie a cui partecipano fra l’altro i ministri Salvini, Fontana e Bussetti.

Anche da Genova sono arrivati in tanti e tante alla manifestazione organizzata dalla rete nazionale femminista Non Una di meno tra pullman, treni e auto: nessuna sigla o bandiera di partito e un unico segno distintivo: il drappo fucsia a contrastare il grigiore medievale del congresso.

Oltre ai pullman organizzati da Non una di meno Genova insieme al coordinamento Liguria Rainbow anche la Camera del lavoro ha riempito un bus per partecipare al corteo.

“Siamo qui per contestare un’idea di famiglia che non risponde alle nostre idee di libertà giustizia sociale e di uguaglianza di tutti i cittadini” dice Elena Bruzzese della Camera del lavoro di Genova. “Oggi siamo a Verona ma le stesse battaglie le stiamo combattendo nella nostra città a Genova dove abbiamo cercato di contrastare l’introduzione del registro delle famiglie da parte del Comune di Genova e ora ne contrasteremo l’utilizzo perché riteniamo che tutte le famiglie siano uguali indipendentemente da come e da chi sono costituite”.