La Chiavari Powerlifting entusiasma al campionato italiano di stacco: due record italiani

Chiavari. Trasferta ricca di successi e soddisfazioni per la Asd Chiavari Powerlifting condotta da Fabio Riccobaldi al 5° campionato italiano di stacco classic 2019, che si è tenuto dal 21 al 24 febbraio a San Zenone al Lambro, in provincia di Milano, al Palafipl, palazzetto dello sport predisposto per i campionati italiani dalla Federazione Italiana Powerlifting, l’unica federazione italiana preposta per indire i campionati italiani.

Vediamo, nel dettaglio, i risultati ottenuti dagli atleti della Chiavari Powerlifting.

Beatrice Palestro, classe 2002, 17 anni di età, allenata da Sonia Parlanti, nella categoria di peso -83 kg ha conseguito il record italiano Sub Juniores con 135 kg alzati in gara.

Samantha Victoria Peri, classe 2004, 15 anni di età, allenata da Fabio Riccobaldi, nella categoria di peso -47 kg ha ottenuto il record italiano Sub Juniores con 87,5 kg alzati in gara.

Lorenzo Moggia, classe 2000, 18 anni di età, allenato da Sonia Parlanti, nella categoria di peso -105 kg Juniores ha raggiunto i 225 kg alzati in gara.

Simone Parlanti, classe 2000, 18 anni di età, allenato da Sonia Parlanti, nella categoria di peso -83 kg Juniores ha raggiunto i 230 kg alzati in gara.

Emanuele Brignardello, classe 1996, 23 anni di età, allenato da Sonia Parlanti, nella categoria di peso -105 kg Senior ha raggiunto i 240 kg alzati in gara.

Nel complesso, quindi, la società chiavarese vanta in questi Tricolori due record italiani nella categoria Sub Juniores ed alzate di stacco di livello alto per quanto riguarda gli altri suoi atleti, giovani ma con grandi potenzialità sportive.

All’evento ha partecipato anche Sonia Parlanti, non solo nel ruolo di istruttore di quattro dei cinque atleti, ma pure come atleta staccando da terra 120 kg nella categoria -52 kg M1 come M1.

Sonia Parlanti, istruttore e atleta nazionale di powerlifting agonistico, tesserata per la Powerlifting Genova istruita dall’allenatore Gianluca Pisano, vanta un curriculum ricchissimo, nel quale spiccano i seguenti risultati:

campionessa italiana di powerlifting nella federazione preposta e riconosciuta Fipl, per tutte e tre le specialità negli anni 2016, 2017 e 2018;

argento novembre 2018 ai campionati italiani di panca piana M1 cat. -52kg;

oro al campionato italiano completo Classic giugno 2018 M1 cat. -52kg;

oro e recordista di stacco da terra nel 2016 M1 cat. -52kg;

oro nella completa del giugno 2017 M1 cat. -52kg;

argento nel febbraio 2018 nell’assoluto di stacco da terra M1 cat. -52kg;

oro al Trofeo Bertoletti assoluto di panca a luglio di quest’anno. M1 cat. -52kg;

premiata dal Comune di Chiavari come miglior atleta ligure nell’anno 2017;

istruttrice di calisthenics e ginnastica artistica;

atleta di crossfit fino al 2017 partecipando a competizioni come la Battaglia delle Alpi tenutasi a Biella.

Nella foto sopra: la squadra della Chiavari Powerlifting al completo

Sonia Parlanti e i suoi allievi ai campionati italiani

Sonia Parlanti in azione