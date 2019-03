La Caperanese è in finale di Coppa Liguria

Chiavari. La Caperanese, ancora in lotta, nel girone C di Prima Categoria, con il Bogliasco, per salire in Promozione, stacca il pass per la finalissima di Coppa Liguria (nella quale troverà di fronte il Pontelungo, che ha vinto 3-o a Campo Ligure) rifilando, nella semifinale di ritorno, un secco 4-0 all’ Anpi Casassa.

Gli uomini di Muzio ribaltano il 3-1 subito nella gara di andata, giocata sul terreno del XXV Aprile di Genova.

Rolandelli e compagni passati in vantaggio grazie ad una autorete trovano, sempre nel primo tempo la rete del 2-0 con Picasso e, nella ripresa, chiudono i giochi con Cogozzo e Levaggi.

Le formazioni scese in campo:

Caperanese:Perazzo, Cuzzilla, Y.Cogozzo, Spalletta, Rolandelli, A.Cogozzo, Traversaro, Assalino, Picasso, Cacciapuoti, Loero

Anpi Casassa: Gronda, Mangiapane, Cerminara, Pittaluga, Rizzo, M.Guelfi, L.Guelfi, Lograsso, Ippolito, Vio, Badamassi