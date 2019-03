Genova. Non basta una buona Iren Genova Quinto per fare punti a Siracusa: alla Caldarella, nella ventesima giornata del campionato di Serie A1, l’Ortigia vince 8-7 al termine di una gara vivace e combattuta.

Biancorossi in vantaggio con Mugnaini, vengono poi raggiunti e superati dai padroni di casa che restano sempre avanti di una o due lunghezze. Bittarello e soci provano nel finale a riavvicinarsi ma è troppo tardi.

Nel dettaglio, Mugnaini va a segno dopo 1’35”. I verdi ribaltano il risultato con una doppietta di Jelaca e la prima frazione si conclude sull’1 a 2.

Nel secondo tempo, dopo 2’02”, pareggia Gavazzi. Susak colpisce due volte e lancia l’Ortigia sul più 2, poi accorcia le distanze Mugnaini.

La terza frazione si apre con il gol di Farmer dopo 23″; poi più nulla fino a 6’05”, quando va in rete Vavic: Quinto sempre in scia.

Nel quarto tempo gli aretusei si portano altre tre volte sul più 2, con le segnature di Napolitano, Giacoppo ed ancora Giacoppo; i biancorossi si riavvicinano con Gitto, Paunovic e Brambilla ma non riescono mai a riagganciare la parità.

“È stata la partita che ci aspettavamo – commenta il tecnico Gabriele Luccianti -, combattuta gol su gol e poi di fatto decisa nel finale. Loro ne venivano da quattro sconfitte consecutive e forse hanno messo in vasca qualcosa più di noi, ma va detto che si tratta di una squadra molto forte. Sono certo che se non avessero avuto l’ingombro della competizione europea ora sarebbero a ridosso delle prime tre, e magari ci arriveranno entro la fine della stagione. Ma pensiamo a noi: credo sia positivo essere rimasti in partita sino all’ultimo contro avversari di questo livello, invece è negativo commettere sempre gravi errori individuali. In quasi ogni azione in cui abbiamo preso gol abbiamo difeso benissimo per 25 secondi, poi alla fine un errore di un singolo, a giro, ci è costato il ko. Avremo modo di lavorarci nelle due settimane che ci separano dal prossimo impegno, perché vogliamo fare punti e arrivare alla salvezza. Anche oggi abbiamo ricevuto tanti complimenti, ma con quelli non andiamo lontano. Dipende da noi e basta”.

Il tabellino:

CC Ortigia – Iren Genova Quinto 8-7

(Parziali: 2-1, 2-2, 1-1, 3-3)

CC Ortigia: Caruso, Cassia, Abela, Jelaca 2, Di Lucano, Farmer 1, Giacoppo 2, Espanol, Rotondo, Giribaldi, Susak 2, Napolitano 1, Pellegrino. All. Piccardo

Iren Genova Quinto: Pellegrini, Paunovic 1, Vavic 1, Mugnaini 2, Brambilla 1, Lindhout, Gavazzi 1, Bielik, Boero, Bittarello, Gitto 1, Amelio, Pellerano. All. Luccianti

Arbitri: Alfi e Gomez

Note. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche Ortigia 2 su 10 più 1 rigore segnato, Genova Quinto 3 su 10.