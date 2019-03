Indagini sull’amianto, in stand by la demolizione della pila 8 del Morandi. Mr.Dinamite: “Non sarà sabato”

Genova. La demolizione della pila 8 di ponte Morandi è rinviata in attesa di un’integrazione del piano di sicurezza. Questo, alla luce della rilevazione di fibre di amianto all’interno della struttura del viadotto, l’esito della riunione della commissione esplosivi che questa mattina ha svolto un sopralluogo al cantiere e poi si è spostata in prefettura.

“Sicuramente non si fa l’esplosione sabato – ha detto Danilo Coppe, titolare della Siag, l’azienda chiamata a mettere in pratica la demolizione con esplosivo – si attendono ulteriori analisi per prendere la decisione definitiva”.

La demolizione avrebbe dovuto svolgersi questo sabato 9 marzo, come noto con l’uso di dinamite, ma dopo la richiesta da parte della prefettura di una relazione più completa sull’amianto e altre polveri, e dopo l’esposto sul tema depositato in procura da parte del comitato Liberi cittadini di Certosa, la cautela è divenuta massima.

Da ambienti vicini sia alla struttura commissariale sia alla procura la presenza dell’amianto sarebbe ampiamente sotto la soglia di allerta e si tratterebbe di amianto “naturale” e non trasformato, cosa che lo rende meno nocivo.

La commissione sarebbe comunque arrivata alla conclusione, per ora, che sia necessario realizzare un nuovo, più specifico, piano di valutazione del rischio. L’intervento potrebbe svolgersi comunque questo fine settimana, nella giornata di domenica, oppure il prossimo weekend, ma non si esclude che la struttura commissariale rinunci, per ora, a utilizzare la tecnica della demolizione con esplosivo.