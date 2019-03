Incidente tra automobile e trenino di Casella ma tutti vanno piano e non ci sono feriti

Genova. Incidente stradale oggi pomeriggio a Casella, nell’entroterra di Genova, all’incrocio tra viale Europa e la strada provinciale 226: a scontrarsi, fortunatamente in maniera solo lieve, un’autovettura e il trenino storico in arrivo da Genova.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i dovuti rilievi. Non è stato necessario l’ausilio dei soccorsi perché nessuno è rimasto ferito.

L’automobilista, per disattenzione o per un malore – le ragioni non sono ancora chiare – non ha rispettato i segnali del passaggio del treno in azione (non è presente un passaggio a livello a sbarra).