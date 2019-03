Incidente mortale via Bobbio, le prove video del passaggio col rosso

Genova. Sono stati resi pubblici i filmati raccolti nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine di alcune telecamere situate nei pressi dell’incrocio di via Bobbio, teatro del terribile incidente mortale dello scorso 9 marzo.

Nei filmati si vede con evidenza la doppia infrazione compiuta dal conducente dell’automobile, in seguito arrestato: l’auto passa con il rosso, per imboccare una strada con divieto d’accesso per le autovetture.

Nello scontro perse la vita di Carlo Pulega, motociclista di 60 anni, che quella mattina si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.