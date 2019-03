Incidente mortale in via Bobbio, arrestato l’automobilista passato con il rosso

Genova. Una telecamera ha registrato la scena e ha chiarito cosa accadde lo scorso 9 marzo in via Bobbio a Genova. Jehison Gonzalo Guanoluiza Benavides, 23 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale colposo per la morte di Carlo Pulega, motociclista di 60 travolto dall’auto pirata.

L’automobilista passò con il rosso e compì anche una seconda infrazione perché in quel punto, con il semaforo verde, le auto sono obbligate a svoltare a destra e non possono invece proseguire diritte, come ha fatto invece l’automobilista, in una strada riservata agli autobus pubblici. Il motociclista morto proveniva invece dalla sinistra e aveva il semaforo verde. Gli agenti hanno ricostruito la scena attraverso le telecamere dell’Amt.

La procura di Genova ha chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari per il giovane. Il gip Luisa Avanzino ha accolto la richiesta del pubblico ministero Francesca Rombolà sostenendo che vi sia un pericolo di reiterazione del reato vista “la mancanza di capacità di autocontrollo e il particolare spregio delle regole stradali”.

A bordo della macchina c’erano, oltre al conducente, altre tre persone, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che erano rimaste ferite in modo lieve.