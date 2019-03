Genova. Sono 74 oltre alle due società, Autostrade per l’Italia e Spea Engineering, gli indagati nell’inchiesta della procura di Genova sul crollo di ponte Morandi. L’elenco ufficiale e completo di nomi e cognomi è stato reso noto oggi dalla stessa procura, firmato dal pm Massimo Terrile.

Tra i nomi, oltre a quelli noti da tempo e alla seconda tranche di persone raggiunte dagli avvisi da parte della guardia di finanza, alcune new entry. Per esempio Valentina Maresca, responsabile ufficio legale societario assicurazioni Spea, e Fabio Freddi, ingegnere strutturista, per i quali viene però ipotizzato solo il reato di favoreggiamento. Gli altri rispondono di reati come omicidio colposo plurimo, disastro e attentato alla sicurezza dei trasporti.

di 7 Galleria fotografica Indagati crollo ponte Morandi elenco procura









Indagato anche l’ingegnere Gabriele Camomilla, noto per avere promosso una raccolta firme che chiedeva di mantenere i monconi del ponte e restaurarlo a partire da essi e soprattutto per essere stato, all’inizio degli anni 90 tra i progettisti dell’intervento di restyling del ponte.

Per Autostrade indagati anche Alessandro Melegari, Marita Giordano, Giorgio Fabriani, Riccardo Mollo, Nicola Spadavecchia, Agostino Chisari, Federico Zanzarsi, Igino Lai e Giorgio Ruffini. Per Spea Engineering, l’ad Antonio Galatà, Lucio Ferretti Torricelli, Maurizio Ceneri, Andrea Indovino, Marco Vezil, Giampaolo Nebbia.