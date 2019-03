Incendio sopra Voltri, presidio no stop dei vigili del fuoco per evitare la ripresa

Genova. E’ sotto controllo ma dormiente sotto le ceneri. Per questo una squadra dei vigili del fuoco è rimasta per tutta la notte e per le prime ore di questa mattina a presidiare l’incendio sviluppato a più riprese, a partire da domenica, nei boschi lungo la strada della Cannellona, sopra Voltri.

Il rischio di nuovi focolai è legato a doppia corda alla forza del vento che, soprattutto in quella zona, continua a soffiare a raffiche.

Per l’incendio, sul quale sono intervenuti in questi giorni anche molti volontari oltre a elicotteri e canadair, è stato denunciato un residente: un uomo di 49 anni che domenica ha perso il controllo di un fuoco acceso per bruciare alcune sterparglie. Proprio dal 20 marzo è scattata la fase di grave pericolosità incendi boschivi e i relativi divieti sono in vigore.