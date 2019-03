Incendio in via Mogadiscio, l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. È stato necessario anche chiudere una careggiata di Via Mogadiscio, per permettere l’intervento dei vigili del Fuoco che sono intervenuti, questa mattina, per un incendio di sterpaglie.

Sul posto subito i mezzi dei Vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno regolato il traffico durante le operazioni di spegnimento del rogo.

Le cause dell’incendio sono ancora a accertare, anche se l’ipotesi più probabile è che possa essere stato un fuoco acceso per bruciare foglie che è sfuggito di mano.