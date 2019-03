Incendio in cucina, anziana salva per un soffio grazie ai vigili del fuoco

Genova. Era l’ora di pranzo quando da un appartamento al terzo piano in via Monte Rosa, in Val Bisagno, è incominciato a fuoriuscire del fumo nero, molto denso. Gli inquilini del condominio, allertati, hanno composto il 112 richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri, arrivati nel giro di pochi minuti, sono entrati nell’appartamento dove si era sviluppato l’incendio passando dal balcone della vicina di casa: hanno trovato nei pressi della porta di casa, una donna, poi risultata avere 87 anni, riversa al suolo.

L’anziana aveva respirato del fumo e si lamentava, è stata soccorsa è stata affidata alle cure di una pubblica assistenza. I pompieri hanno poi spento il fuoco che aveva attecchito dei pensili della cucina. Le cause sono in via di accertamento.