Incendio di bosco a Rezzoaglio, a rischio anche alcune abitazioni

Rezzoaglio. Hanno lavorato fino a questa mattina all’alba i vigili del Fuco e i volontari intervenuti nella notte, intorno alle 22.30, in località Gherti, a Rezzoaglio, per un importante incendio di bosco.

A fuoco circa 8 ettari di area boschiva che rischiavano di interessare anche un nucleo dii abitazioni presente nella zona. Sul posto, quindi, hanno operato 3 mezzi dei Vigili del fuoco e una decina di volontari, che sono riusciti a circoscrivere le fiamme per evitare che il rogo potesse estendersi fino alle abitazioni.

Intorno alle 5.30 i mezzi sono rientrati Dopo l’attività di bonifica dell’area, ma resta ancora un presidio per controllare che, visto anche il vento, le fiamme possano riprendere vigore. Indagini sono in corso per stabilire le cause del rogo.