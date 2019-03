rogo

Incendio boschivo alle spalle di Voltri, impegnati vigili del fuoco e volontari

Si sta valutando se far alzare in volo un mezzo aereo per velocizzare le operazioni di spegnimento e riuscire ad avere ragione delle fiamme prima che faccia buio

