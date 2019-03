Il volo Genova Kiev porta in città una delegazione di giornalisti ucraini

Genova. In occasione del volo inaugurale Genova-Kiev, il Comune in collaborazione con Aeroporto e con Ernest Airlines ha accolto, dal 16 al 18 marzo, una delegazione di giornalisti ucraini per dar loro modo di conoscere e visitare la nostra città.

Un’operazione di marketing, messa in atto da Comune e Camera di Commercio d’intesa con il Tavolo imposta di soggiorno, per promuovere Genova come destinazione turistica dato che, come ha spiegato l’assessore al Marketing territoriale Barbara Grosso «il mercato ucraino è un bacino in crescita e di grande interesse per Genova».

La delegazione, composta da Ausianik Valeryia (Turprofi), Plikhina Yevheniia (Cosmopolitan Ukraine), Pavliukova Oksana (Jetsetter), Mukosii Olena (Restorator Ukraina), Potapova Yuliia e Pupchenko Oleksandr (NTN Channel) ha visitato i vicoli e le botteghe storiche, i Palazzi dei Rolli, i Musei di Strada Nuova e Palazzo Reale, il borgo marinaro di Boccadasse e l’Acquario, con una puntata a Sanremo per ammirare la riviera ligure di ponente.

I giornalisti di Kiev, tutti alla prima esperienza a Genova, hanno assai apprezzato il patrimonio storico artistico della nostra città, la sua costa e la sua cucina.