Il vento si fa sentire, mercoledì raffiche fino a 100 chilometri all’ora

Genova. Domani i venti settentrionali sulla Liguria potranno raggiungere gli 80-100 chilometri orari sui crinali e allo sbocco delle valli. E’ quanto emerge dal bollettino dell’Arpal che prevede anche mare molto mosso sulle coste del ponente e di parte del centro. Tali venti settentrionali, tendenti a disporsi da Nord-Est nel corso della giornata, potranno raggiungere già oggi i 70-90 km/h, in particolare sui crinali.

In altre regioni vicine, come la Toscana, il livello di allerta è salito fino a giallo. In Liguria e a Genova per ora si tratta solo di un avviso.

Non vengono segnalate, per ora, possibilità di chiusura di parchi e cimiteri nel capoluogo ligure, né il divieto di transito a mezzi a due ruote e furgoni sulla soprelevata.