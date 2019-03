Il premier Conte e il sindaco Bucci incontreranno gli abitanti ai confini della zona rossa

Genova. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, insieme al sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, domani sera incontreranno il comitato degli abitanti ai confini della zona rossa di ponte Morandi.

Il premier sarà a Genova ospite del festival di Limes a palazzo Ducale per un dialogo pubblico con il direttore della rivista Lucio Caracciolo sui principali temi di attualità. Subito dopo, prima di ripartire in serata per Roma, sarà a Sampierdarena.

Probabilmente nel gazebo allestito in via Capello, l’incontro per ascoltare le istanze dei cittadini che, risiedendo e lavorando ai margini del cantiere di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera chiedono una forma di indennizzo, non prevista dal decreto Genova né, finora, da altri provvedimenti del governo.