Il mouse gonfiabile di Rousseau sbarca in piazza anche a Genova per il city lab tour

Genova. Conto alla rovescia per la settima tappa del Rousseau City Lab, la due-giorni genovese in calendario per il weekend del 30 e 31 marzo in piazza Matteotti, salotto cittadino antistante Palazzo Ducale. A Genova, l’evento itinerante dell’associazione Rousseau affronterà il tema della giustizia, con focus sulle strategie e le soluzioni per contrastare il crimine, la corruzione e le mafie.

Sotto il gonfiabile a forma di mouse dell’Associazione Rousseau, dalle 16.00 di sabato 30 marzo, tra i tanti ospiti: il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il procuratore Nicola Gratteri, il presidente della Commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra, il direttore de Il atto Quotidiano Marco Travaglio, il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio.

Verranno affrontate tematiche cruciali nella lotta alla criminalità organizzata. Come cambia l’approccio nella lotta alla corruzione e alla mafia al tempo della rete? È possibile riuscire a immaginare un mondo senza mafie, in cui la corruzione sia un fenomeno marginalissimo della vita pubblica? Che ruolo hanno la tecnologia, la rete e l’informazione in tutto questo?

Il “mouse” di Rousseau sarà in piazza anche domenica 31 marzo, a partire dalle 10.00, per accogliere il dibattito dei portavoce che hanno voluto prendere parte a questa tappa.

Interverranno i consiglieri del M5S in Regione Liguria:

Alice Salvatore, capogruppo regionale e membro del Tavolo della Legalità: cosa (non) si fa in Liguria per combattere la piaga della criminalità organizzata. A quando la ‘Commissione di Studio antimafia’?

Marco De Ferrari, consigliere regionale: proteggere la Liguria dagli ecoreati e dalle ecomafie.

Andrea Melis, consigliere regionale: il “whistleblowing”. La Liguria ancora non si è attivata per proteggere chi denuncia eventuali episodi di malaffare sul luogo di lavoro, pubblico o privato che sia. A quando azioni concrete?

Fabio Tosi, consigliere regionale: la Pdl del M5S Liguria per la prevenzione del crimine organizzato e la promozione della legalità, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale l’1 febbraio 2017.