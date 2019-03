Genova. La quindicesima giornata del campionato di pallavolo maschile di Serie C conferma la leadership del Volley Laghezza. La massima serie regionale è dominata dai team del Levante ligure, che occupano le prime tre posizioni. La corsa per la promozione di fatto è ristretta al Laghezza (47 punti), alla Zephyr trading La Spezia (41 punti) e alla Admo volley (39 punti). Solo il primo posto darà accesso alla Serie B, quindi gli equilibri sono nettamente a favore del Laghezza, grazie al suo ampio vantaggio

Le prime della classe hanno confermato l’ottimo periodo di forma. Il Laghezza non ha lasciato scampo alla Sant’Antonio: a Genova Borzoli la gara si è chiusa in tre set. Schiacciante il dominio del team allenato da Andrea Cecchi, che non ha lasciato spazio ai ragazzi di coach Minetto.

Vince in tre set anche la Admo. La squadra guidata in campo dal capitano Lorenzo Garibaldi ha conquistato i punti a Chiavari, piegando la 3 Stelle villaggio. Tre a uno, invece, il risultato della Zephyr di Marselli, che in casa ha piegato il Santa Sabina.

La situazione di coda è più complessa. In base alle retrocessioni dalla Serie B, infatti, saranno una o due le squadre che scenderanno in Serie D. L’ultima piazza è al momento occupata dalla Grafiche Amadeo, con 9 punti. Con due lunghezze di vantaggio viaggia il Volley Colombiera Sarzana project, con tre la Colombo Genova. Più al sicuro, +5 sulla Colombo, si trovano Finale e Santa Sabina, a +6 invece la 3 Stelle villaggio.

La Grafiche Amadeo ha ottenuto un punto in casa della Pallavolo Futura Avis Bertoni. A Ceparana i sanremesi hanno rimontato due set, cedendo solo al tie break.

Il team di Sarzana ha collezionato una sconfitta casalinga contro la Spinnaker Savona. I ragazzi di Claudio Agosto si sono imposti a Chiavari in tre set, lasciando pochissimo spazio ai padroni di casa. Importante vittoria per la Colombo Genova, che ottiene così tre punti di gran peso nella corsa per la salvezza. Tra le mura di casa di Genova Borzoli la squadra di Leoni e Pino ha piegato i finalesi di Trotta, che non sfuggono agli ultimi tentacoli dei bassifondi.

Sabato 23 marzo si giocherà un match decisivo: a La Spezia andrà in scena il derby cittadino, tra le prime due della serie. In casa del Volley Laghezza la Zephyr cercherà di riaprire il campionato. A sei giornate dal termine questa potrebbe essere l’ultima possibilità di modificare le sorti della Serie C.