Il Comune di Genova lancia una call per portare la danza nei vicoli di Pré

Genova. Rivitalizzare la zona di Pré portando la danza tra i vicoli e le piazzette: è questa l’innovativa proposta di animazione territoriale per rilanciare la zona di via Prè, piazza sant’Elena e piazza Truogoli di Santa Brigida, portando la danza di ogni genere nella Genova antica.

Con una call destinata ad associazioni e scuole di danza l’assessorato al Turismo, commercio e Artigianato vuole costruire un calendario di esibizioni e spettacoli di ballo, allo scopo di abbinare la bellezza architettonica del nostro Centro Storico all’energia e la professionalità di ballerini di ogni età. L’amministrazione comunale si impegnerà così a pubblicizzare non solo il calendario di eventi, ma anche le Associazioni e le Scuole di danza che risponderanno alla call.

Il link a cui inviare adesioni è il seguente: https://smart.comune.genova.it/pagine/ricerca-sponsor-riservata-ad-associazioni-artistiche-nel-campo-della-di-danza-dello.

“La nostra energia è da tempo rivolta alla zona di Pré – dichiara l’assessore Paola Bordilli – per la quale stiamo studiando iniziative per riaccenderne la bellezza. Abbinare la suggestione della musica, e della danza in particolare, a quella di architetture e scorci ricchi di fascino potrà essere un bel modo per accogliere residenti e turisti, in questa zona che vogliamo diventi un ritrovato tesoro della nostra città. Genova è città ricca di realtà di danza, che come Amministrazione ringraziamo e il cui lavoro, anche con iniziative come questa, vogliamo valorizzare”.